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Les Bleus n’ont pas été invités à la Maison-Blanche
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 16:16

Les Bleus n’ont pas été invités à la Maison-Blanche

Les Bleus n’ont pas été invités à la Maison-Blanche

N’est pas Messi qui veut. « Je n’ai pas eu d’invitation et ce n’est pas moi qui vais la recevoir » , répond Didier Deschamps quand on lui demande si les Bleus rendront visite à Trump lors de leur passage à Washington pour les matchs amicaux face à la Colombie et le Brésil .

Y penser, mais pas trop

Comme un Brésilien justement, DD dribble les questions. Concernant la géopolitique , il n’en veut « pas trop » et ajoute poliment « s’il vous plaît ». De toute façon, à ces questions sur les différents conflits dans le monde, supposant ce qu’il se passe entre les États-Unis et l’Iran, le sélectionneur ne se mouille pas trop : « La situation géopolitique d’aujourd’hui est compliquée mais n’est pas tabou parce qu’on parle de tout, les joueurs entre eux et nous (le staff) à table […] Chacun a sa liberté d’y répondre ou non. On reste dans la sphère sportive et on reste concentré sur le terrain, mais ça n’empêche pas de se rendre compte de ce qu’il se passe autour ».…

EA pour SOFOOT.com

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