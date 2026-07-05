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Les Bleus évitent l’embuscade paraguayenne
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 02:21

Les Bleus évitent l’embuscade paraguayenne

Les Bleus évitent l’embuscade paraguayenne

Ce huitième de finale avait tout l’air d’un guet-apens, d’une attaque de diligence ou tout simplement d’un passage à tabac dans une sombre ruelle. Face à une équipe de vrais salopards, les Bleus auraient pu dégoupiller, ils ont répondu avec sourire et sérénité, débloquant la situation et leur ticket pour les quarts sur un penalty de Mbappé. Ce n’était pas du foot mais on s’en contentera.

Paraguay 0-1 France

But : Mbappé (70 e , SP) pour les Bleus

Si l’on n’avait pas encore la plume pleine de frustration, c’est un match dont le résumé pourrait se contenter de ça : une équipe attaquait face à une autre qui défendait avec ses tripes, son cœur et son style de jeu, et défendre est un art, après tout. Seulement voilà : ce samedi 4 juillet, festif en Amérique, fut aussi celui du match le plus infâme de cette Coupe du monde, à l’issue duquel les Bleus se sont tirés d’un piège tendu par un Paraguay venu pour détruire, ce qu’il fit avec le consentement de l’arbitre, M. Ilgiz Tantashev, il faut l’écrire. Homme en noir qui ne siffla rien sauf un penalty mille fois mérité – appelé de ses vœux par la VAR, car il ne l’avait pas fait lui-même – transformé par Kylian Mbappé, preuve qu’après avoir « gagné beau », l’équipe de France a montré qu’elle savait « gagner moche », constat que l’on se passera bien de refaire, mais fort utile dans l’histoire d’un Mondial. Rendez-vous en quarts contre le Maroc, avec des coquards s’il le faut.…

Par Théo Denmat, au Lincoln Financial Field de Philadelphie pour SOFOOT.com

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1 commentaire

  • 09:13

    Bravo à l'équipe et carton rouge pour l'arbitre...

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