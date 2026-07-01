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Les Bleus établissent un nouveau record offensif
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 09:11

Les Bleus établissent un nouveau record offensif

Les Bleus établissent un nouveau record offensif

En mode rouleau compresseur. Les Bleus ont une nouvelle fois trouvé le chemin des filets à trois reprises face à la Suède (3-0) en seizièmes de finale. Une performance que les joueurs de Didier Deschamps sont désormais habitués à répéter puisque ça a été le cas lors de tous les matchs depuis le début du Mondial.

Un trio déchaîné

Une force offensive qui permet aux Tricolores de décrocher un nouveau record, à savoir être la première équipe de l’histoire à inscrire au minimum trois buts dans cinq rencontres consécutives de Coupe du monde. Ce record comprend les victoires face à la Suède (3-0), la Norvège (1-4), l’Irak (3-0) et le Sénégal (3-1), mais également la défaite des Bleus en finale lors de la dernière édition face à l’Argentine (3-3, 4-2 T.A.B).…

TC pour SOFOOT.com

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