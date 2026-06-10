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Les Bleus emmènent leurs sous-vêtements aux États-Unis
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 10:26

Les Bleus emmènent leurs sous-vêtements aux États-Unis

Les Bleus emmènent leurs sous-vêtements aux États-Unis

Vous avez vos passeports ? Les joueurs de l’équipe de France décollent ce mercredi aux États-Unis. Six tonnes de matos ont déjà été acheminées à l’hôtel de Boston, où les Bleus vivront pendant la compétition et à l’université Bentley, futur camp d’entraînement de Didier Deschamps et ses boys . Huit salariés sont déjà sur place et plus de 1 000 maillots, shorts et paires de chaussettes ont été acheminés aux States , comme le recense L’Équipe .

Jules Koundé a emmené la Play

Avant d’embarquer pour quasiment 8 heures de vol, les joueurs doivent seulement s’occuper de leurs slips (ou caleçons) et de leurs affaires de toilette . Le canard informe également que Jules Koundé s’est chargé d’emmener une console Playstation, première génération. La délégation française décolle aussi avec une chambre de cryothérapie, neuf tables de massages et des petites piscines mobiles. C’est plus encombrant qu’un gel douche.…

UL pour SOFOOT.com

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