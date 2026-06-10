Attention, surprise : Arsène Wenger donne son favori pour la Coupe du monde

Attention, surprise : Arsène Wenger donne son favori pour la Coupe du monde

En voilà un qui est confiant. Dans un entretien accordé au Figaro , Arsène Wenger, ancien coach d’Arsenal et désormais directeur du développement du football mondial à la FIFA, s’est montré catégorique : les Bleus vont décrocher une troisième étoile.

« Je les mets au-dessus des autres et je sais très bien que cela crée une pression supplémentaire. Mais la France a tellement de talents et Deschamps a de l’expérience. Il trouvera le bon équilibre » , a-t-il expliqué.…

MJ pour SOFOOT.com