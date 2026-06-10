Téléchargez l’application SO FOOT sur iPhone et Android

L’application SO FOOT est dispo sur toutes les plateformes pour suivre au mieux la Coupe du monde. Pas mal en 2026, non ?

Depuis près d’un an maintenant, nous revoilà dans l’air du temps : l’application SO FOOT est disponible sur vos téléphones intelligents et vous êtes déjà plus de 4000 à l’avoir téléchargée.

Nos centaines de techniciens répartis en dizaines de départements stratégiques ont mis au point ce petit bijou de technologie qui est désormais disponible sur iPhone et Android.…

PM pour SOFOOT.com