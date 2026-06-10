La Maison Blanche se justifie pour l'exclusion de l'arbitre somalien Omar Artan
Le pire, c’est qu’ils assument. Andrew Giuliani, patron de l’équipe de la Maison Blanche chargée de l’organisation de la Coupe du monde , a expliqué, ce mardi, que les refus de visas aux responsables de la sélection iranienne et le refoulement de l’arbitre somalien sont liés à « de bonnes raisons » .
Empêcher les « acteurs malveillants » de venir aux USA
En effet, c’est lors d’une réunion organisée par le groupe de réflexion Atlantic Council à Washington qu’Andrew Giuliani a expliqué la nécessité d’empêcher « des acteurs malveillants de venir dans le pays sous couvert de la Coupe du monde » .…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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