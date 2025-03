Les Bleus de Deschamps et l'orgueil bien placé

Les Bleus connaissent la recette par cœur : se ramasser pour mieux se relever quand on les attend moins. C'est ce qu'a su faire l'équipe de France contre la Croatie, ce dimanche, en Ligue des nations. Une réaction d'orgueil des joueurs et de Didier Deschamps.

Les images résument tout : les Bleus qui s’en vont célébrer, chacun à leur rythme, Mike Maignan et le dernier tireur Dayot Upamecano dans le coin gauche de la surface où tout s’est joué contre la Croatie ce dimanche ; Didier Deschamps heureux comme un gamin, dans les bras de Guy Stéphan, Franck Raviot et de son staff, avant de se tourner vers ses proches en tribunes avec les deux poings serrés en l’air. Ce n’est pas dans la nuit de Saint-Denis que l’on a découvert ce qui faisait avancer DD et son équipe de France, mais ils viennent toujours nous le rappeler au cas où on l’aurait oublié : la gagne, toujours la gagne, même quand ce n’est qu’un quart de finale de Ligue des nations. C’était en fait un peu plus que ça, puisqu’il était question d’orgueil, une vertu cardinale de l’EDF version Deschamps, après la première manche ratée et au lendemain d’avoir entendu Aurélien Tchouaméni admettre que « ce n’était pas la même motivation à tous les matchs ».

Direction la demi-finale pour les Bleus ! 🇫🇷 Menée 2-0 avant le match, la France renverse la Croatie et se qualifie grâce à sa victoire 5-4 en séance de tirs au but.⚽ #francro pic.twitter.com/nBiwSHIFab…

Par Clément Gavard, au Stade de France pour SOFOOT.com