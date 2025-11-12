Les Bleus briefés sur l'arrêt Diarra à Clairefontaine
Mbappé a pris des notes avant le procès.
Avant leur match face à l’Ukraine, les joueurs de l’équipe de France ont reçu la visite de David Terrier, président de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) et de la FIFPRO Europe. L’ancien milieu de terrain n’était pas venu parler pressing ou tactique, mais droit du travail.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
