La Belgique attendra avant de valider son ticket pour la Coupe du monde
information fournie par So Foot 15/11/2025 à 17:09

Kazakhstan 1-1 Belgique

Buts : Satpaev (9 e ) pour le Kazakhstan // Vanaken (48 e ) pour la Belgique

Expulsion : Chesnokov (79 e )

