L'OM sanctionné par l'UEFA après la rencontre face à l'Atalanta

Définitivement une soirée à oublier.

La défaite subie à domicile par l’OM face à l’Atalanta n’a probablement pas encore disparu des têtes olympiennes, et encore moins de celles des dirigeants, qui ont reçu de mauvaises nouvelles supplémentaires sur cette soirée du 5 novembre dernier. Ce samedi, la commission de discipline de l’UEFA a sanctionné le club phocéen d’une amende de 70 000 euros et d’une fermeture partielle avec un sursis de deux ans du Virage Sud . La moitié de l’amende et la fermeture de la tribune correspondent à des sanctions pour « l’allumage des feux d’artifice » et de fumigènes. Le restant de l’amende concerne trois autres faits : « lancers d’objets » (12 625 €), « utilisation de pointeurs laser » (14 000 €) et « obstruction des voies publiques » (10 000 €). Alexandre Salvat, entraîneur des gardiens de l’OM, a lui été suspendu pour deux matchs de Ligue des champions « pour avoir insulté ou tenu des propos injurieux à l’encontre d’un arbitre » .…

AL pour SOFOOT.com