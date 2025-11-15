 Aller au contenu principal
Le Brésil met fin à l'invincibilité du Sénégal
15/11/2025

Le Brésil met fin à l'invincibilité du Sénégal

Le Brésil met fin à l'invincibilité du Sénégal

Brésil 2-0 Sénégal

Buts : Estêvão (28e) et Casemiro (35e) pour le Brésil

La fin d’une longue invincibilité.…

