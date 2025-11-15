Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
L'Espagne corrige la Géorgie, qui n'ira pas au Mondial
information fournie par So Foot•15/11/2025 à 20:06
L'Espagne corrige la Géorgie, qui n'ira pas au Mondial
Géorgie 0-4 Espagne
Buts : Oyarzabal (11
e
, SP et 63
e
), Zubimendi (22
e
) et Torres (35
e
) pour l’Espagne
Définitivement une soirée à oublier. La défaite subie à domicile par l’OM face à l’Atalanta n’a probablement pas encore disparu des têtes olympiennes, et encore moins de celles des dirigeants, qui ont reçu de mauvaises nouvelles supplémentaires sur cette soirée ...
Lire la suite
Petit cadeau de Noël avant l’heure. Et les heureux concernés ne sont autres que les abonnés de Canal+. Dès l’année prochaine, ils auront la possibilité de suivre la saison de MLS, sans avoir à débourser une somme supplémentaire . Retransmis par la plateforme Apple ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer