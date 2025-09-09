Les Bleus avec Marcus Thuram titulaire en ailier contre l'Islande
Du grand Didier Deschamps.
À quelques minutes du coup d’envoi de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde entre la France et l’Islande, les compos sont tombées. Comme face à l’Ukraine, Didier Deschamps opte pour un dispositif en 4-2-3-1, avec deux changements par rapport à vendredi dernier.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
