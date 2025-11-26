Les Bleuettes démarrent bien leur campagne de qualifications à l'Euro
Sur de bons rails.
L’équipe de France féminine des moins de 19 ans a bien lancé sa campagne de qualifications pour l’Euro 2026 en dominant la Turquie par la plus petite des marges (1-0). Les joueuses de Philippe Joly ont pu compter sur Justine Rouquet pour les lancer parfaitement dans cette rencontre dès la 8ᵉ minute . Trouvée en profondeur par Anaïs Ebayilin, la joueuse de Montpellier a trompé la gardienne turque Sinem Özdemir d’une sublime reprise acrobatique. …
