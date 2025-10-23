Les Bleuettes déjà qualifiées pour les huitièmes du Mondial U17
Simple et efficace.
Ce sont les deux termes qui résument au mieux l’entrée en lice de l’équipe de France U17 dans leur Coupe du monde. Gagnantes des Samoa dimanche dernier pour leur premier match dans la compétition (organisée au Maroc), les Bleuettes ont remis ça face au Nigéria en gagnant d’une tête (0-1) , et un but de la Lyonnaise Maissa Fatallah dans les dix dernières minutes.…
TJ pour SOFOOT.com
