Les Bleuets se chauffent aux Îles Féroé
Îles Féroé Espoirs 0-6 France Espoirs
Buts : Odobert (13 e et 51 e ), Methalie (22 e et 57 e ), Tel (38 e ) et Bouaddi (67 e )
Road to Tirana !…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Les Bleuets se chauffent aux Îles Féroé
Buts : Odobert (13 e et 51 e ), Methalie (22 e et 57 e ), Tel (38 e ) et Bouaddi (67 e )
Road to Tirana !…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
En voici un qui n’est pas accroché à son Rocher. Adi Hütter est le premier coach viré de la longue saison 2025-2026, mais ne l’a pas mauvaise. Interrogé par L’Équipe , l’Autrichien n’a manifesté aucune amertume envers ses dirigeants, qui ont officialisé son départ ... Lire la suite
Il y a des cœurs qui battent très vite. Trois équipes en trois points, un match à jouer, un qualifié et un barragiste. Voilà l’état des lieux du groupe C de la zone Afrique ce vendredi soir. En battant tant bien que mal le Lesotho chez lui (2-1) , les Super Eagles ... Lire la suite
4-4-2 bloc très haut. C’est sur notre super live du soir. DD a choisi son onze pour torpiller l’Azerbaïdjan, ce vendredi soir au Parc des Princes (coup d’envoi à 20h45). Les Bleus évolueront avec Hugo Ekitike et Kylian Mbappé en attaque, dans une animation qui ... Lire la suite
Ça va être tout noir ! De jolies trombes d’eau ont déversé sur le stade National de Managua. La capitale du Nicaragua accueillait un match de qualification contre Haïti, dans la nuit de jeudi à vendredi, sous le déluge. Il pleuvait tellement qu’à la demi-heure ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer