Le bouclier Deschamps

Pour protéger les intérêts de l’équipe de France, le sien mais aussi celui de ses joueurs, Didier Deschamps n’a jamais eu peur de répondre aux clubs qui pourraient déstabiliser son management. Le cas des blessures de Dembélé et de Doué l’opposant au Paris Saint-Germain en est le dernier exemple.

L’été qui ne sait pas s’il doit se finir en août ou prolonger jusqu’en octobre ou le climat politique et social plus explosif que jamais en attestent : il n’y a plus de saison pour les coups de chaud ou pour les phases de dépression. Là-dessus, Didier Deschamps a très peu de prise (quoique, ferait-il pire que les autres à Matignon), mais les nuages noirs qu’il voit s’épaissir à travers sa fenêtre du château de Clairefontaine sont plus difficiles à dissiper. Depuis que les corps de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé ont coincé, vendredi lors de la victoire des Bleus en Ukraine (0-2), le sélectionneur tricolore doit composer avec la colère du Paris Saint-Germain, qui reproche au staff de l’équipe de France d’avoir ignoré ses recommandations quant à l’état physique de ses joueurs.

Le PSG n’est pas notre adversaire, ça ne l’a jamais été. Les clubs ne l’ont jamais été, même si on a des intérêts divergents, et c’est normal.…

Par Mathieu ROLLINGER pour SOFOOT.com