Les Bleuets limitent la casse en Suisse
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 21:25

Suisse Espoirs 1-1 France Espoirs

But : Vogt (38 e ) pour les petits Suisses // Kroupi (65 e ) pour les Bleuets

EL pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank