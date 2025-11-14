Les Bleuets limitent la casse en Suisse
Suisse Espoirs 1-1 France Espoirs
But : Vogt (38 e ) pour les petits Suisses // Kroupi (65 e ) pour les Bleuets
Double-Face.…
EL pour SOFOOT.com
Luxembourg 2-0 Allemagne Buts : Woltemade (48 e , 69 e ) Le (strict) minimum est assuré.… EL pour SOFOOT.com
Croatie 3-1 Îles Féroé Buts : Gvardiol (23 e ), Musa (57 e ), Vlašić (70 e ) pour les Vatreni // Turi (16 e ) pour les Féroé Toujours au rendez-vous.… EL pour SOFOOT.com
Au lendemain du pétage du plomb de Cristiano Ronaldo, le message est envoyé. Malgré les contestations du peuple, Lionel Messi a été accueilli en héros en Angola. Pour célébrer les 50 ans de son indépendance, le pays africain s’est offert la présence de l’Argentine ... Lire la suite
Ça se fête ! Dix ans après son dernier match sous les couleurs du FC Metz, Bouna Sarr a de nouveau foulé la pelouse de Saint-Symphorien sous le maillot des Grenats. Rentré à un quart d’heure de la fin du match amical remporté contre Seraing (4-1) , ce vendredi, ... Lire la suite
