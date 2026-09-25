Un match rejoué à cause d'une erreur d'arbitrage

Mulbarton pensait avoir gagné sa qualification pour le prochain tour de la FA Cup en battant Woodford Town le 19 septembre (1-2)… mais non. Le match devra être rejoué mardi 29 septembre . Pourquoi ? Parce que Woodford a fait appel en se plaignant d’une décision prise par l’arbitre à la demi-heure de jeu . L’homme en noir a sifflé un penalty, que Woodford a transformé, mais il a ensuite ordonné un coup franc indirect pour Mulbarton au motif que des joueurs étaient entrés trop vite dans la surface. Woodford s’est plaint d’une mauvaise application du règlement, et plus précisément de la loi 14.

Un sous-comité de la FA lui a donné raison puisque selon les règles, l’arbitre n’a que deux options dans un cas de ce type : attribuer le but ou ordonner de retirer le penalty . Le match sera donc rejoué, et le vainqueur affrontera Gloucester le 3 octobre. Mulbarton n’a pas caché sa colère, craignant que le cas fasse jurisprudence : « Le club est profondément contrarié et déçu par cette décision, par l’impact qu’elle aura sur notre club de football et par les répercussions plus larges qu’elle pourrait avoir sur la validité des résultats de tout futur match de la FA Cup disputé par n’importe quelle équipe, ainsi que sur l’intégrité du football dans son ensemble. » …

QB pour SOFOOT.com