Pour Arturo Vidal, Franck Ribéry est meilleur que Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 15:21

Objectivité maximale. Invité par le podcast « Enfocados  », Arturo Vidal a fait des étincelles en plaçant Franck Ribéry au-dessus de Cristiano Ronaldo . Pour l’avoir bien fréquenté à l’entraînement du côté du Bayern de 2015 à 2018 mais aussi affronté à une dizaine de reprises, Ch’ti Franck est un adversaire plus coriace que l’éternel portugais.

Derrière Messi, mais pas loin

Aujourd’hui, le bonhomme à la crète s’éclate à Colo Colo, son club formateur, idéal pour prendre du recul sur sa carrière. « Le joueur le plus fort que j’ai eu à affronter ? Leo (Messi) , Ribéry… et ensuite Cristiano (Ronaldo) , avoue l’international chilien passé aussi par la Juventus, par le Bayern Munich et par le FC Barcelone. Je place Ribéry entre Messi et Ronaldo. […] Il mettait tellement d’engagement, me bousculait vraiment. »

SW pour SOFOOT.com

