Les biopics de footeux oubliés qu’on veut voir

Le nom de Marty Reisman ne vous dit rien ? Non, ce n’est pas le frère du présentateur des 12 coups de midi , c’est un pongiste américain des années 50. Plus besoin de savoir ça pour briller en société puisque celui qu’on surnommait l’Anguille est la personnalité la plus en vogue du moment grâce à Marty Supreme , son quasi-biopic porté par la star Timothée Chalamet. S’il est l’heure de redonner leurs lettres de noblesse aux sportifs oubliés, voici cinq idées de films qui auraient un succès fou à l’international.

→ Il s’appelle Just

Quand Marty Reisman remportait l’US Open 1958, Just Fontaine inscrivait treize buts durant la Coupe du monde en Suède, record jamais battu par R9, CR7 ou KM9. Un épilogue parfait pour un film inspirant durant lequel le gamin de Marrakech gravirait chaque étape les unes après les autres, de l’US marocaine au grand Stade de Reims, tout en étant souvent dans l’ombre. Ses fractures à répétition et une fin de carrière cruelle permettraient d’arracher quelques larmes dans les salles et d’obtenir un beau titre de Première dans la bande d’annonce : « Puissant ! »

Qui pour jouer son rôle : Tahar Rahim, il n’y a que lui qui peut traverser 89 ans en une heure et demie.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com