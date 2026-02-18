Le patron du Shakhtar au secours d’un athlète ukrainien disqualifié aux JO d’hiver

La Ligue des champions, c’est bien ; les Jeux olympiques, ça l’est aussi. Rinat Akhmetov, propriétaire du Shakhtar Donetsk depuis 1996, a fait un don de 10 millions de hryvnia, soit un peu moins de 200 000 euros, au skeletoneur Vladyslav Heraskevych, disqualifié des JO d’hiver.

C’est l’une des histoires polémiques des Jeux de Milan-Cortina. Pour rappel, le porte-drapeau ukrainien Heraskevych devait s’élancer au skeleton sur les pistes italiennes. L’athlète ukrainien a finalement été disqualifié malgré l’avertissement du CIO pour avoir porté un casque honorant des photos d’athlètes morts dans le cadre de la guerre avec la Russie. …

AR pour SOFOOT.com