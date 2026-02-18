 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le football ne le rendait plus heureux : Jimmy Durmaz a pris sa retraite
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 17:53

Le football ne le rendait plus heureux : Jimmy Durmaz a pris sa retraite

Le football ne le rendait plus heureux : Jimmy Durmaz a pris sa retraite

Elle va nous manquer, sa petite barbe. Jimmy Durmaz a raccroché les crampons à l’âge de 36 ans . Passé par plusieurs clubs européens comme Malmö, l’Olympiakos ou encore Galatasaray, le Suédois a conquis les coeurs français à Toulouse avec ses feintes de frappe et ses caramels des plus savoureux.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le gaucher a annoncé sa décision au micro du podcast suédois Transferpodden . Durmaz révèle notamment qu’il s’agit d’ un choix mûrement réfléchi. « Si je dois être honnête, j’ai pris cette décision en juin, confie-t-il. Ça s’est fait progressivement. Après mon passage à l’AIK (club suédois où il a joué de 2023 à 2024, NDLR) je voulais vivre une dernière expérience à l’étranger. Mais ce qui m’avait été promis n’a pas été respecté. J’ai perdu l’envie. Le football ne me rendait plus heureux. Il y a des choses plus importantes dans la vie en ce moment. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien de l'OM puni pour le déplacement à Lille
    Un ancien de l'OM puni pour le déplacement à Lille
    information fournie par So Foot 18.02.2026 18:53 

    C’est pas comme ça qu’on imagine la vie. L’Étoile rouge de Belgrade se déplacera à Lille sans un attaquant que l’on connaît bien en France. Nemanja Radonjić est sanctionné par son club pour un comportement jugé « non professionnel » , une bonne nouvelle pour le ... Lire la suite

  • Lionel Messi au centre des élections au Barça
    Lionel Messi au centre des élections au Barça
    information fournie par So Foot 18.02.2026 18:48 

    On grappille des voix comme on peut. Candidat à la présidence du FC Barcelone, dont les élections se tiennent le 15 mars prochain, Marc Ciria a décidé de mettre le paquet. Comme il le montre sur ses réseaux sociaux, le candidat a déployé une immense publicité sur ... Lire la suite

  • Faut-il sanctionner les joueurs qui couvrent leur bouche ?
    Faut-il sanctionner les joueurs qui couvrent leur bouche ?
    information fournie par So Foot 18.02.2026 18:42 

    Assez de vous cacher ! Ce mercredi, Mikaël Silvestre était invité sur Sky Sports News et s’est exprimé sur la possibilité de sanctionner à l’avenir le fait pour les joueurs de se couvrir la bouche en parlant . En toile de fond, Vinícius Júnior a accusé le joueur ... Lire la suite

  • Affaire Prestianni-Vinícius : Gianni Infantino s’exprime à son tour
    Affaire Prestianni-Vinícius : Gianni Infantino s’exprime à son tour
    information fournie par So Foot 18.02.2026 18:40 

    Gianni Infantino s’est à son tour exprimé à propos de l’affaire Prestianni-Vinícius. Le président de la FIFA a posté un message en story Instagram prenant position en faveur de l’attaquant brésilien. « Je suis choqué et attristé par l’incident à caractère raciste ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank