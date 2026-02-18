Le football ne le rendait plus heureux : Jimmy Durmaz a pris sa retraite

Elle va nous manquer, sa petite barbe. Jimmy Durmaz a raccroché les crampons à l’âge de 36 ans . Passé par plusieurs clubs européens comme Malmö, l’Olympiakos ou encore Galatasaray, le Suédois a conquis les coeurs français à Toulouse avec ses feintes de frappe et ses caramels des plus savoureux.

Le gaucher a annoncé sa décision au micro du podcast suédois Transferpodden . Durmaz révèle notamment qu’il s’agit d’ un choix mûrement réfléchi. « Si je dois être honnête, j’ai pris cette décision en juin, confie-t-il. Ça s’est fait progressivement. Après mon passage à l’AIK (club suédois où il a joué de 2023 à 2024, NDLR) je voulais vivre une dernière expérience à l’étranger. Mais ce qui m’avait été promis n’a pas été respecté. J’ai perdu l’envie. Le football ne me rendait plus heureux. Il y a des choses plus importantes dans la vie en ce moment. » …

SW pour SOFOOT.com