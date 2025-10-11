Les billets pour le match historique Cap-Vert-Eswatini vendus… en stations-service et boulangeries
Le match d’une vie.
Cela ressemble à une blague, et pourtant. Le Cap-Vert a l’occasion de se qualifier pour la première phase finale de Coupe du monde de son histoire ce lundi, en cas de victoire à domicile contre l’Eswatini. Une rencontre cruciale qui se jouera à l’Estádio da Várzea, dont les 8 000 places sont particulièrement convoitées pour l’occasion.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
