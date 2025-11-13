Les barrages de la zone Afrique : quatre

Pendant que l'Europe devra se contenter de Norvège-Estonie, Angleterre-Serbie ou Moldavie-Italie ce jeudi, l'Afrique sera en ébullition pour le début de ses barrages. Gabon, Nigeria, RDC ou Cameroun : ils sont quatre sur la ligne de départ et à la fin, il n'en restera qu'un... ou aucun.

Quatre ans après la demi-finale du Maroc, l’Afrique se présentera plus armée que jamais pour la Coupe du monde 2026. Neuf pays ont déjà composté leur ticket pour l’Amérique du Nord – l’Egypte, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, la Tunisie et le Ghana. Du jamais vu puisque le continent ne pouvait jusque-là envoyer que cinq représentants au Mondial. Un petit dixième pourrait même se joindre à la fête puisque des barrages s’ouvrent ce jeudi à Rabat, au Maroc. La promesse d’une ultime foire d’empoigne, intense et indécise.

Aubameyang ou Osimhen, le choix du roi

Quatre des quinze meilleures nations africaines au classement FIFA seront sur le pont ce jeudi. À 17 heures, le Nigeria et le Gabon ouvriront les hostilités. Avec leur total de 25 points, les Panthères auraient pu se qualifier directement dans quatre groupes différents. Manque de bol, elles sont tombées sur la Côte d’Ivoire dans le groupe F et doivent donc en passer par ces barrages pour espérer vivre une première Coupe du monde. Tous les regards seront évidemment tournés vers Pierre-Emerick Aubameyang, buteur contre Brest le week-end dernier et auteur d’un quadruplé contre la Gambie lors de la trêve internationale d’octobre.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com