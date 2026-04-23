Les Barcelonaises à nouveau sacrées reines d’Espagne
L’ogre d’Europe. Il reste quatre journées de Liga féminine, et on connaît déjà les championnes de la saison. Sans trop de suspense, le FC Barcelone s’est imposé mercredi soir sur la pelouse de l’Espanyol (1-4). Avec cette 25 e victoire de la saison, les Barcelonaises remportent ainsi leur onzième titre de Liga de l’histoire.
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