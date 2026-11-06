Les Banques alimentaires lancent leur collecte en pleine grogne sociale

Les Banques alimentaires lancent leur 42e collecte nationale ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Face à une pauvreté qui "s'enracine", les Banques alimentaires lancent vendredi leur 42e collecte annuelle de dons, dans un contexte de grogne sociale pour le pouvoir d'achat, à destination de 2,4 millions de bénéficiaires.

Pendant trois jours, jusqu'à dimanche, les Français sont invités à déposer à l'issue de leurs courses des produits alimentaires et produits d'hygiène de première nécessité dans les charriots mis à disposition par les 128.000 bénévoles en gilets oranges.

Au total, près de 9.000 points de collecte (magasins, supermarchés, écoles, mairies, et entreprises) seront installés avec comme objectif de récolter l'équivalent de 20 millions de repas distribués ensuite à plus de 6.000 associations.

L'opération, habituellement organisée le dernier week-end de novembre, a pour la première fois été avancée de trois semaines pour ne pas être concurrencée par le "Black Friday" et les premiers achats de Noël.

"Il fallait que nous sortions cette collecte solidaire de cette impasse de fin novembre qui est de plus en plus encombrée", explique Jean-Louis Duprez, le président de la Fédération française des banques alimentaires (FFBA).

Avec cette "fin d'année socialement engagée" et des "revendications justifiées", Jean-Louis Duprez constate la "résurgence d'une pauvreté structurelle qui s'enracine et s'étend". "Nous accueillons de plus en plus d'étudiants, de familles monoparentales, de retraités et depuis quatre ou cinq ans de travailleurs pauvres", ajoute-t-il.

Si le nombre de bénéficiaires est "en stagnation" depuis deux ans, "nous nous rendons compte que les personnes viennent de plus en plus souvent dans nos associations", souligne Bernard Bonnes, vice-président de la FFBA.

La collecte auprès du grand public représente environ 9% de l'approvisionnement. Le reste provient de produits récupérés auprès des grandes surfaces, de l'industrie agroalimentaire et des agriculteurs, avec le soutien de l'Etat et de l'Union européenne.