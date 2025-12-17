Les avocats d'Aminata Diallo dénoncent une « procédure vérolée »

Bientôt l’épilogue ?

Si la condamnation aux Prud’hommes du Paris Saint-Germain dans le litige opposant le club à Kylian Mbappé a concentré toutes les attentions ce mardi 16 décembre, ce qui est désormais à la postérité comme l’affaire Hamraoui a connu un nouveau tournant. Le parquet de Versailles a requis un procès contre Aminata Diallo pour « complicité de violences volontaires aggravées » et « participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits ». Des réquisitions que contestent fermement dans un communiqué les avocats de l’ancienne coéquipière de Hamraoui au PSG et en Equipe de France qui évolue aujourd’hui à Al-Nassr.…

LB pour SOFOOT.com