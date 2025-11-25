 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les avertissements de Rafael Nadal à Vinicius et Lamine Yamal
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 10:48

Les avertissements de Rafael Nadal à Vinicius et Lamine Yamal

Les avertissements de Rafael Nadal à Vinicius et Lamine Yamal

Revers à une main.

Retraité depuis un an, mais toujours très présent dans le paysage sportif espagnol, Rafael Nadal a profité de son passage dans l’émission Universo Valdano pour parler tennis et Real Madrid, son club favori depuis toujours. Face à l’icône merengue Jorge Valdano, le Majorquin en a profité pour gentiment recadrer Vinícius Júnior.

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank