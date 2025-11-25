Les avertissements de Rafael Nadal à Vinicius et Lamine Yamal
Revers à une main.
Retraité depuis un an, mais toujours très présent dans le paysage sportif espagnol, Rafael Nadal a profité de son passage dans l’émission Universo Valdano pour parler tennis et Real Madrid, son club favori depuis toujours. Face à l’icône merengue Jorge Valdano, le Majorquin en a profité pour gentiment recadrer Vinícius Júnior. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer