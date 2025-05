Les Arènes, plongée dans les arcanes du trading

Le 7 mai prochain, sortira le premier long métrage de Camille Perton, Les Arènes . La Lyonnaise invite dans les coulisses du football par le prisme d’un jeune joueur en quête d’un contrat professionnel et dont les intérêts sont gérés par son cousin.

À l’abri des regards, dans une atmosphère très sombre, un jeu d’influence se met en place, sur fond de trahison et de gros sous. Puis la fête se met à battre son plein, sans se soucier des tourments du personnage principal. Le quartier des Minguettes est préféré à Long Island, et la musique italienne est remplacée par Ana fi el houb , adaptation arabe de Historia de un amor , mais l’inspiration du Parrain se fait ressentir dès l’entrée en matière du premier long métrage de Camille Perton, Les Arènes . « Il est traversé par plein d’influences » , raconte la jeune réalisatrice, citant volontiers Francis Ford Coppola, Martin Scorsese et Michael Cimino. En se penchant sur la gestion de carrière d’un footballeur de 18 ans en passe de signer son premier contrat professionnel, elle met le doigt sur un milieu « très permissif aux dynamiques mafieuses » .

Plongée dans les coulisses

Pas question pour autant de tomber dans le cliché. Alors que le genre est décidément à la mode ( 4 Zéros et Mercato , sortis ces derniers mois), l’objectif n’était pas de présenter les agents sous un angle négatif comme le grand public pourrait s’y attendre. Camille Perton avoue même avoir de la « sympathie » pour ce métier et ne cherche pas à « montrer des archétypes » , tandis que Sofian Khammes, qui campe le rôle de Mehdi, représentant et cousin de Brahim (interprété par Iliès Kadri), assure « adorer le mercato, la construction d’une équipe et l’intimité des coulisses du foot » . Casquette vissée sur la tête, le Marseillais n’hésite pas à envoyer des piques au PSG et à l’OL, qu’Iliès Kadri doit bien encaisser, lui, le supporter lyonnais. Les deux fans n’ont pourtant pas pu taper dans le ballon durant le tournage, car l’intrigue se déroule bien loin des terrains. Et c’est tant mieux.…

Tous propos recueillis par EL.

Par Enzo Leanni, à Paris // Photos : Les Films du Bal et Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma pour SOFOOT.com