Les arbitres des arbitres tranchent « l'affaire du but de Lorient » contre Nantes
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 17:18

Les arbitres des arbitres tranchent « l'affaire du but de Lorient » contre Nantes

Les arbitres des arbitres tranchent « l'affaire du but de Lorient » contre Nantes

Sacrée histoire, ça aussi.

Chaque semaine, la FFF publie le débrief de la direction technique de l’arbitrage (DTA) sur trois situations litigieuses du week-end. Amis nantais, vous allez une fois de plus être déçus. Selon les arbitres des arbitres, le but contre son camp du défenseur nantais Chidozie Awaziem devait bien être accordé face à Lorient .…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Une amende salée pour travail illégal sur le chantier du Camp Nou
    Une amende salée pour travail illégal sur le chantier du Camp Nou
    information fournie par So Foot 26.11.2025 18:56 

    Il aura coûté cher, ce nouveau Camp Nou. Alors que le FC Barcelone a célébré son retour à la maison après deux ans, l’heure n’est déjà plus à la fête. Selon El Periódico , Extreme Works, sous-traitant du géant Limak, a écopé d’une amende salée de la part de l’Inspection ... Lire la suite

  • Marco Verratti a un prétendant en Amérique du Sud
    Marco Verratti a un prétendant en Amérique du Sud
    information fournie par So Foot 26.11.2025 18:16 

    La réunion des anciens Parisiens. Après trois saisons au Qatar (à Al-Arabi puis Al-Duhail), Marco Verratti a des envies d’ailleurs. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Al-Duhail, l’Italien de 33 ans envisage la possibilité de quitter le Qatar plus tôt que prévu , et ... Lire la suite

  • Harry Kane est très chaud pour prolonger son aventure au Bayern
    Harry Kane est très chaud pour prolonger son aventure au Bayern
    information fournie par So Foot 26.11.2025 17:53 

    Appelez le Heinrich Kahn. Même s’il lui a fallu attendre sa deuxième saison pour briser la malédiction, Harry Kane a toujours répondu présent depuis son arrivée au Bayern Munich.… VM pour SOFOOT.com

  • Arsenal lance un gamin de 13 ans en Youth League
    Arsenal lance un gamin de 13 ans en Youth League
    information fournie par So Foot 26.11.2025 17:46 

    La puissance de la jeunesse. Après avoir lancé Max Dowman en Ligue des champions à 15 ans et 308 jours , décrochant ainsi la palme du plus jeune joueur de l’histoire de la compétition, Arsenal a battu un nouveau record de jeunesse. Opposés au Bayern Munich ce jeudi ... Lire la suite

