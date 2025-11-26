Les arbitres des arbitres tranchent « l'affaire du but de Lorient » contre Nantes
Sacrée histoire, ça aussi.
Chaque semaine, la FFF publie le débrief de la direction technique de l’arbitrage (DTA) sur trois situations litigieuses du week-end. Amis nantais, vous allez une fois de plus être déçus. Selon les arbitres des arbitres, le but contre son camp du défenseur nantais Chidozie Awaziem devait bien être accordé face à Lorient .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
