Les arbitres de Bayern Munich-Real Madrid se sont-ils trompés ?

C’est visiblement la théorie avancée à Madrid pour justifier l’expulsion d’Eduardo Camavinga (et l’élimination de leur club) en quart de finale retour de Ligue des champions (4-3) face au Bayern Munich. En conférence de presse d’après-match, Álvaro Arbeloa a en effet torpillé le corps arbitral , qu’il accuse d’avoir mal fait son travail : « Je pense que l’arbitre lui a mis ce carton jaune parce qu’il ne savait pas qu’il en avait déjà un … les joueurs du Bayern ont dû le lui dire ; mais enfin, même dans ce cas, ce n’est pas un geste suffisant pour être averti. »

Après avoir épuisé le champ lexical de « l’injustice et la colère » , Arbeloa a ajouté vouloir « se battre jusqu’au bout de la saison. » Pour rappel : désormais éliminé de la Ligue des champions, le Real Madrid est deuxième en championnat, à neuf points du leader FC Barcelone (avec sept journées restantes).…

AB pour SOFOOT.com