Football: Liverpool confirme une rupture du tendon d'Achille pour Ekitiké

UEFA Champions League - Quart de finale - Match retour - Liverpool - Paris St Germain

Liverpool ‌a confirmé jeudi que l'attaquant ​français Hugo Ekitiké souffrait d'une rupture du tendon d'Achille survenue mardi lors ​du quart de finale de la ​Ligue des champions perdu ⁠face au Paris Saint-Germain (2-0, 4-0 ‌au cumulé).

"Les examens médicaux ont confirmé une rupture du ​tendon d'Achille", ‌a annoncé le club ⁠anglais dans un communiqué. "Ekitiké sera donc écarté des terrains pour le ⁠reste de ‌la saison en club et ⁠ne pourra pas participer ‌à la Coupe du ⁠monde cet été avec l'équipe de ⁠France."

Didier ‌Deschamps avait déjà annoncé mercredi le ​forfait de ‌l'international tricolore de 23 ans sans préciser le diagnostic.

L'ancien ​joueur du PSG s'est écroulé de douleurs peu ⁠avant l'heure de jeu sur la pelouse d'Anfield, mardi, avant d'être évacué sur civière, en larmes.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)