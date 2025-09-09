 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Anglais prêts à quitter la pelouse en cas de racisme en Serbie
information fournie par So Foot 09/09/2025 à 14:07

Les Anglais prêts à quitter la pelouse en cas de racisme en Serbie

Les Anglais prêts à quitter la pelouse en cas de racisme en Serbie

Le cocotte-minute explosera-t-elle ?

L’Angleterre affronte la Serbie ce mardi au stade Rajko Mitic de Belgrade (20h45). L’enceinte ne sera pas pleine en raison d’une sanction de l’UEFA – environ 8 000 places condamnées suite aux débordements des supporters serbes en juin contre Andorre. La Fédération serbe a appelé ses fans à donner une bonne image et à créer « une atmosphère positive dans le stade » , mais le risque de débordements racistes est dans toutes les têtes. Y compris celles des Anglais.…

QB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank