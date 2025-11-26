 Aller au contenu principal
Les Anglais ont donné leurs avis sur le Vélodrome en repartant et ça vaut le coup de les lire
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 12:38

The french-boucan.

Les supporters de Newcastle en visite au Vélodrome mardi soir pour le match contre l’OM (2-1) en Ligue des champions sont repartis avec une défaite mais surtout un avis définitif sur l’expérience stade proposée. Malgré quelques heurts en centre-ville avant la rencontre, nombreux sont ceux à avoir déclaré leur flamme au volcan phocéen sur le réseau social X. « Marseille = top fans. Meilleurs supporters en Europe » par ici. « Et même si je n’ai aucune envie d’en rencontrer, les supporters de Marseille ont vraiment une sacrée ambiance/stade ici » » par là.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
