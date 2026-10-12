Les Américains Hall et Woodford remportent le prix Nobel d'économie pour leurs travaux sur la stabilisation

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(Ajout de précisions au paragraphe 3, citation aux paragraphes 4 et 5)

Les universitaires américains Robert Hall et Michael Woodford ont remporté le prix Nobel d'économie 2026 « pour leurs travaux sur les fondements microéconomiques de la stabilisation macroéconomique », a annoncé lundi l'Académie royale des sciences de Suède.

Ce prix prestigieux, officiellement appelé « Prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel », est le dernier à être décerné cette année et s’élève à 12 millions de couronnes suédoises (, soit 1,2 million de dollars).

Les deux lauréats ont mis au point de nouveaux modèles macroéconomiques qui ont amélioré notre capacité à mettre en œuvre une politique de stabilisation efficace, permettant ainsi de prendre en temps opportun des mesures de politique budgétaire et monétaire capables de réduire l’intensité des fluctuations néfastes de l’économie.

« Les travaux des lauréats nous ont fourni une base théorique solide pour les modèles désormais utilisés par les banques centrales et les gouvernements du monde entier », a déclaré John Hassler, président du Comité du prix d’économie, dans un communiqué.

« Grâce à eux, nous sommes mieux armés pour faire face aux chocs économiques, tels que les crises énergétiques ou les changements soudains dans le niveau de consommation des ménages. »

Le prix d’économie, décerné pour la première fois en 1969, ne fait pas partie des cinq prix originaux créés dans le testament de 1895 de l’industriel et inventeur de la dynamite Alfred Nobel, mais a été institué par la banque centrale suédoise.

La majorité des lauréats précédents étaient originaires des États-Unis. Seules trois femmes l’ont remporté à ce jour, la dernière en date étant Claudia Goldin en 2023 pour ses travaux sur l’impact du genre sur les salaires et l’emploi au fil du temps aux États-Unis.

Une analyse réalisée par l’Institute for Scientific Information, qui fait partie de Clarivate, avait désigné comme lauréats potentiels des chercheurs travaillant sur la politique monétaire, l’économie des technologies de l’information et la théorie économique évolutionniste.

Les lauréats de l'année dernière , Joel Mokyr, Philippe Aghion et Peter Howitt, ont été récompensés pour leurs travaux sur la « destruction créatrice » et sur la manière dont les nouvelles technologies et méthodes de production peuvent stimuler la croissance et améliorer le niveau de vie.

Les prix Nobel de médecine , de physique , de chimie , de littérature et de la paix ont été annoncés la semaine dernière.

(1 $ = 10,0028 couronnes suédoises)