Les Américains Brunkow et Ramsdell et le Japonais Sakaguchi remportent le prix Nobel de médecine 2025

Les scientifiques américains Mary Brunkow et Fred Ramsdell ainsi que le Japonais Shimon Sakaguchi ont remporté lundi le prix Nobel de physiologie ou de médecine 2025 pour "leurs découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique".

"Leurs découvertes ont jeté les bases d'un nouveau domaine de recherche et stimulé le développement de nouveaux traitements, par exemple pour le cancer et les maladies auto-immunes", a déclaré l'organisme chargé de décerner les prix dans un communiqué.

Les lauréats en médecine ont été sélectionnés par l'Assemblée Nobel de l'université médicale suédoise Karolinska Institute, et recevront un prix de 11 millions de couronnes suédoises (1,00 million d'euros) et médaille d'or remise par le roi de Suède.

Le prix de cette année "concerne la manière dont nous maintenons notre système immunitaire sous contrôle afin de pouvoir combattre tous les microbes imaginables tout en évitant les maladies auto-immunes", a déclaré Marie Wahren-Herlenius, professeure de rhumatologie à l'Institut Karolinska.

"Je ressens cela comme un immense honneur", a déclaré Shimon Sakaguchi aux journalistes à l'extérieur de son laboratoire universitaire, a rapporté l'agence de presse Kyodo.

Mary Brunkow est directrice de programme principal à l'Institute for Systems Biology de Seattle, Fred Ramsdell est conseiller scientifique chez Sonoma Biotherapeutics à San Francisco, qu'il a cofondé, tandis que Shimon Sakaguchi est professeur à l'université d'Osaka au Japon.

Parmi les anciens lauréats du prix Nobel de physiologie ou de médecine figurent des scientifiques de renom tels qu'Alexander Fleming, qui a partagé le prix en 1945 pour avoir découvert la pénicilline. Ces dernières années, le prix a récompensé des avancées majeures, notamment celles qui ont permis la mise au point des vaccins COVID-19.

Les prix Nobel ont été créés par le testament d'Alfred Nobel, inventeur suédois de la dynamite et riche homme d'affaires. Ils sont décernés depuis 1901 pour des contributions exceptionnelles dans les domaines de la science, de la littérature et de la paix.

Le prix d'économie a été ajouté plus tard et est financé par la banque centrale de Suède, la Riksbank.

Les lauréats sont sélectionnés par des comités d'experts issus de diverses institutions. Tous les prix sont décernés à Stockholm, à l'exception du prix de la paix, qui est remis à Oslo.

Comme le veut la tradition, c'est la médecine qui donne le coup d'envoi de la cérémonie annuelle des Nobels. Les autres lauréats devant être annoncés dans les jours à venir.

