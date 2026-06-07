Les ambitions claires de Bradley Barcola

Ramener la coupe à la maison. Interviewé par Téléfoot, Bradley Barcola s’est montré très clair sur son ambition avec les Bleus durant cette Coupe du monde : accrocher une troisième étoile, la première pour lui.

« On est là pour la gagner. » Bradley Barcola affiche clairement l’ambition des Bleus pour la prochaine Coupe du monde.🇫🇷 🏆 @SaberDesfa pic.twitter.com/IMCuCzx1F2…

LB pour SOFOOT.com