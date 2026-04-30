Les alternatives à Chevalier pour le Mondial n'ont rien de sexy

Casse-tête en vue pour Didier Deschamps. Dans deux semaines très exactement, le 14 juin, le sélectionneur tricolore annoncera sa liste des 26 joueurs convoqués pour le Mondial nord-américain (11 juin-19 juillet). S’il connaît la plupart des noms qu’il prononcera, l’ancien coach de l’OM doit faire face à une situation très particulière pour son troisième gardien .

Déjà rétrogradé dans la hiérarchie en Bleus en raison de son temps de jeu famélique avec le PSG, Lucas Chevalier s’est blessé à la cuisse droite ce mercredi à l’entraînement avec le club de la capitale. Alors qu’il n’a plus disputé un seul match depuis le 23 janvier dernier, l’ancien Lillois voit sa participation à la Coupe du monde sérieusement menacée . Entre son like pro-RN, ses performances décevantes et sa dégringolade en club comme en sélection, Lucas Chevalier vit une saison mémorable.…

VM pour SOFOOT.com