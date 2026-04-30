 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les alternatives à Chevalier pour le Mondial n'ont rien de sexy
information fournie par So Foot 30/04/2026 à 09:37

Les alternatives à Chevalier pour le Mondial n'ont rien de sexy

Les alternatives à Chevalier pour le Mondial n'ont rien de sexy

Casse-tête en vue pour Didier Deschamps. Dans deux semaines très exactement, le 14 juin, le sélectionneur tricolore annoncera sa liste des 26 joueurs convoqués pour le Mondial nord-américain (11 juin-19 juillet). S’il connaît la plupart des noms qu’il prononcera, l’ancien coach de l’OM doit faire face à une situation très particulière pour son troisième gardien .

Déjà rétrogradé dans la hiérarchie en Bleus en raison de son temps de jeu famélique avec le PSG, Lucas Chevalier s’est blessé à la cuisse droite ce mercredi à l’entraînement avec le club de la capitale. Alors qu’il n’a plus disputé un seul match depuis le 23 janvier dernier, l’ancien Lillois voit sa participation à la Coupe du monde sérieusement menacée . Entre son like pro-RN, ses performances décevantes et sa dégringolade en club comme en sélection, Lucas Chevalier vit une saison mémorable.…

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Gianni Infantino annonce que l’Iran sera bien au Mondial 2026
    Gianni Infantino annonce que l’Iran sera bien au Mondial 2026
    information fournie par So Foot 30.04.2026 20:38 

    Ouf ! Alors que l’incertitude planait depuis de longues semaines autour de la participation de l’Iran au Mondial 2026 en raison du conflit ouvert entre le pays, les États-Unis et Israël, Gianni Infantino a levé le doute, ce jeudi, à la veille du Congrès de la FIFA. ... Lire la suite

  • LFP Média contre-attaque après les critiques de Nasser al-Khelaïfi
    LFP Média contre-attaque après les critiques de Nasser al-Khelaïfi
    information fournie par So Foot 30.04.2026 20:20 

    Dallas, saison 3, épisode 8. La guerre des clans continue de pourrir le foot français. Mercredi, lors du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel, Nasser al-Khelaïfi a fustigé la position de LFP Média, coupable, selon lui, de ne pas commercialiser ... Lire la suite

  • Infantino déjà sûr d'être réélu en 2027 ?
    Infantino déjà sûr d'être réélu en 2027 ?
    information fournie par So Foot 30.04.2026 18:47 

    Pas l’élection la plus incertaine de 2027. Alors que la FIFA devra voter l’année prochaine pour désigner celui qui présidera l’instance pendant les quatre années suivantes lors de son 77 e congrès, Gianni Infantino a de grandes chances d’être élu pour un quatrième ... Lire la suite

  • Ochoa : « Dire que je suis un joueur de Coupe du monde, ça ne me dérange pas »
    Ochoa : « Dire que je suis un joueur de Coupe du monde, ça ne me dérange pas »
    information fournie par So Foot 30.04.2026 18:35 

    À 40 ans et en activité à l’AEL Limassol, Memo Ochoa disputera selon toutes vraisemblances une sixième Coupe du monde avec le Mexique, le temps d'empocher un record de participation, puis tirer sa révérence. Le moment parfait pour revenir avec touffe la plus soyeuse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank