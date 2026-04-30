La technique de Neuer pour ne pas subir les caprices des ramasseurs de balle
Un bon plan B. Certains clubs en ont marre de perdre des minutes précieuses parce que les ramasseurs de balle adverses mettent une plombe, voire refusent carrément de rendre le ballon. Eh bien, le Bayern Munich a trouvé une solution efficace pour arrêter ces bêtises : confier un ballon au community manager du club , posté derrière les cages de Manuel Neuer.
Admin's a keeper 🙂↔️🤝 pic.twitter.com/tbxGULGtSR…
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