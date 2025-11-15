 Aller au contenu principal
Les abonnés de Canal+ pourront voir Lionel Messi et la MLS dès 2026 !
information fournie par So Foot 15/11/2025 à 16:41

Petit cadeau de Noël avant l’heure.

Et les heureux concernés ne sont autres que les abonnés de Canal+. Dès l’année prochaine, ils auront la possibilité de suivre la saison de MLS, sans avoir à débourser une somme supplémentaire . Retransmis par la plateforme Apple TV, le championnat américain – qui a récemment annoncé d’autres changements – restait jusque-là relativement inaccessible puisqu’il fallait payer 13,99 euros par mois pour avoir accès au « MLS Season Pass » .…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
