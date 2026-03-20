Les 7-14 ans aiment autant Kylian Mbappé que Cathy Tuche
Le Six-Seven , le Brain rot : oui, la Gen Z est assez spéciale. Mais pour ce qui est d’élire la personnalité française de l’année, on sont capable de faire des choix tranchés. Le Journal de Mickey vient d’annoncer le classement annuel des personnalités préférées des 7-14 ans et, comme d’habitude, les footballeurs sont bien présents dans le top 10 .
Le Journal de Mickey dévoile les résultats de son grand sondage annuel des personnalités préférées des enfants de 7 à 14 ans, réalisé cette année par OpinionWay. pic.twitter.com/Nzkzc8822L…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer