Les 7-14 ans aiment autant Kylian Mbappé que Cathy Tuche

Le Six-Seven , le Brain rot : oui, la Gen Z est assez spéciale. Mais pour ce qui est d’élire la personnalité française de l’année, on sont capable de faire des choix tranchés. Le Journal de Mickey vient d’annoncer le classement annuel des personnalités préférées des 7-14 ans et, comme d’habitude, les footballeurs sont bien présents dans le top 10 .

Le Journal de Mickey dévoile les résultats de son grand sondage annuel des personnalités préférées des enfants de 7 à 14 ans, réalisé cette année par OpinionWay. pic.twitter.com/Nzkzc8822L…

AR pour SOFOOT.com