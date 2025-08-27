Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Les 32 clubs déjà qualifiés pour la Ligue des champions
information fournie par So Foot•27/08/2025 à 12:18
Derniers réglages avant les boules.
Les barrages de la Ligue des champions se terminent ce mercredi soir pour distribuer les quatre derniers tickets pour la phase de ligue, dont le tirage au sort aura lieu jeudi à 18 heures.…
