Les 10 révélations de la saison à venir en Ligue 1

La Ligue 1 revient vendredi avec ses histoires à raconter, son lot de joueurs à découvrir et des rêves au sein de chaque club. Allez, voici les dix révélations de la saison 2026-2027, pour qu'on puisse écrire qu'on vous l'avait dit. On se mouille.

→ Yacine Titraoui

RC Lens, milieu central, 23 ans, Algérie

Sa prestation contre le PSG lors du Trophée des champions a été à l’image du joueur : intelligent. Dans son placement, dans son jeu sous pression, dans sa justesse, dans l’usage de sa qualité technique, l’Algérien s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux du championnat belge après son arrivée de Paradou, l’une des meilleures pépinières de son pays. Le néo-Lensois, surnommé le « petit Verratti », comporte une différence avec l’Italien : celle d’être décisif (5 buts, 3 passes décisives avec Charleroi la saison dernière), une sacrée cerise sur un gâteau qui n’attire pour l’instant pas les plus gros gourmands d’Europe. Pour l’instant.…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com