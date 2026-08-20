Alexis Beka Beka pose ses bagages en Suisse

Après la France, la Russie et la Belgique, au tour de la Suisse. Alexis Beka Beka s’est engagé avec le FC Aarau en deuxième division suisse. Le joueur français rejoint le club helvète pour deux saisons, en provenance de La Louvière, club de Jupiler Pro League .

Beka Beka tentera de retrouver du temps de jeu en Challenge League, lui qui sort d’une saison sans beaucoup jouer en Belgique, prenant part à 10 petits bouts de matchs.…

ABS pour SOFOOT.com