Le chien d’Arsenal change de nom

Du chien de la gagne au chien qui a gagné. Trois ans après avoir fait venir à London Colney un labrador baptisé « Win », Mikel Arteta a décidé de changer son nom après le sacre d’Arsenal en Premier League.

« Maintenant, on change : au lieu de “Win”, on dit “Won”. Et maintenant, on veut gagner à nouveau », a expliqué le technicien espagnol dans un entretien à Men in Blazers . Il aura donc fallu attendre 22 ans et un chien pour revoir les Gunners champions d’Angleterre.…

MJ pour SOFOOT.com