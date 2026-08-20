Des groupes de supporters appellent à la destitution d'Infantino
Le football est-il encore le sport du peuple ? En tout cas, certains supporteurs aimeraient continuer à y croire, en lançant ce jeudi midi une pétition pour destituer Gianni Infantino de la présidence de la FIFA . La pétition réclame également un profond remodelage du modèle de la FIFA.
Les Irrésistibles français ont signé
Le manifeste insiste que « l e football appartient à ceux qui remplissent les stades » et non à « un homme qui continue de se penser plus important que le football ». Plus explicite encore, le groupe réclame la démission de Gianni Infantino pour « la crédibilité de la FIFA et pour l’avenir du football » et décrit son mandat comme la somme « de décisions opaques, de clientélisme et de culte de la personnalité ». …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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