Les 10 matchs les plus sous-cotés de Messi avec l’Argentine

En 207 sélections, Lionel Messi a collectionné les buts, les actions d’éclat, les victoires, les défaites, les trophées. Trop long à lister, à classer. Trop vus et revus même. Et si on s’attardait plutôt sur ses matchs les plus sous-cotés ? En toute liberté et sans exhaustivité.

Croatie 3-2 Argentine

2006. Hop, une défaite pour commencer par un contrepied. Si pour sa première sélection (en août 2005 contre la Hongrie), Messi mange un carton rouge en moins de deux minutes, son premier but intervient sept mois plus tard contre la Croatie. Disputée à Bâle, cette rencontre est donc le théâtre de la première démonstration du Barcelonais d’alors sur la scène internationale. Un but volé sur la ligne par Carlos Tévez d’abord, la spéciale enroulée du gauche ensuite, c’était sa carte de visite et personne ne le savait encore. Malheureusement pour lui, pas facile de résister face aux boulettes de la défense, à Ivan Klasnić, Darijo Srna et Dario Šimić, tous buteurs. Ce soir-là, ça faisait la troisième défaite en 6 matchs pour lui avec l’Argentine.

France 0-2 Argentine

2009. Une charnière Mexès-Gallas face à lui, Steve Mandanda à la maison au Vélodrome, le tarot de Domenech, comment Messi pourrait-il s’en sortir ? Avec une petite chevauchée en solo en fin de match par exemple. À 10 minutes de la fin, alors que la France est encore dans le match, Messi, numéro 18 dans le dos et avec Maradona sur le banc, s’en va mettre tout le monde dans le vent, surtout Bacary Sagna, et voilà les Bleus menés 2-0, fin du bal.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com