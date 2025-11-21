 Aller au contenu principal
Les 10 dates de la relation contrariée entre Benzema et Deschamps
information fournie par So Foot 21/11/2025 à 13:49

Le divorce était inéluctable entre Karim Benzema et l’équipe de France de Didier Deschamps, relation au cœur du procès entre DD et le journaliste Daniel Riolo. Avant de lancer la thérapie de couple, il est nécessaire de revenir sur leurs 13 années plus ou moins communes.

2012-2013 : La confiance pendant la tempête

En août 2012, après un Euro décevant, où il est notamment devenu le joueur le moins prolifique de la compétition, Karim Benzema est bien titulaire sur le front de l’attaque, au Havre, pour la première de l’ère Deschamps. Les matchs s’enchaînent et l’avant-centre du Real Madrid, qui empile pourtant en Espagne, ne trouve toujours pas le chemin des filets. Même s’il se sait constamment sur un siège éjectable après les dernières années sous tension de l’équipe de France, le sélectionneur persiste à l’aligner (11 titularisations sur 13) et à lui donner toute sa confiance, au point de ne parfois pas le sortir pour lui éviter les sifflets. Puis, en octobre 2013, le voilà à la réception d’un centre de Franck Ribéry pour venir planter le sixième clou du cercueil australien. Un simple doigt vers le ciel et une célébration sobre pour le début officiel de l’idylle. Il faut dire que même Yohan Cabaye et Mathieu Debuchy avaient marqué ce jour-là.

2014 : L’enflammade brésilienne

Après deux championnats d’Europe sans éclat et une Coupe du monde 2010 passée sur son canapé, KB9 lance réellement sa carrière internationale à 27 ans. Quoi de mieux que de le faire au Brésil, pays de son idole, R9 ? Après avoir participé à la qualif’ miracle au Mondial 2014 contre l’Ukraine, il est aligné à la pointe du trident français et enchaîne les prestations solides. Quelques jours après avoir remporté sa première Ligue des champions, il colle trois buts et deux passes décisives. Deschamps le laisse donc disputer l’intégralité des minutes de la compétition, jusqu’au fichu quart de finale face à l’Allemagne et la claquette colossale de Manuel Neuer devant l’attaquant bleu.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

